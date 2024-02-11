وزارة التموين تعلن أسعار السلع التموينية في الأسواق لشهر فبراير 2024 وكم يبلغ نصيب الفرد من التموين

ارتفعت حركة البحث من قِبل الأشخاص الحاملين لبطاقات التموين رغبة للتعرف على أسعار السلع التموينية في الأسواق لشهر فبراير 2024، ومع اقتراب انتهاء شهر يناير واستعدادهم لاستلام حصص التموين للشهر الجديد في الساعات القريبة القادمة، يأتي هذا الاهتمام في ظل الارتفاعات الكبيرة التي لوحظت مؤخرًا في أسعار السلع بالمتاجر، مما يثير التساؤلات حول إمكانية مواصلة زيادة الأسعار مستقبلاً، خاصةً تلك المتعلقة بالمواد الغذائية المدعومة التي توفرها الحكومة المصرية من خلال بطاقات التموين لدعم المواطنين في الأوضاع الاقتصادية الراهنة.



أسعار السلع التموينية في الأسواق

سيتم بدء توزيع السلع الغذائية المدعمة لشهر فبراير من عام 2024 مع حلول يوم الخميس الذي يوافق اليوم الأول في الشهر، وذلك عبر جميع المؤسسات المنتشرة في جميع البلدان والقرى في مصر، ويتساءل المواطنون عما إذا كان سيشهد هذا الشهر ارتفاعًا في أسعار السلع مقارنة بالشهر الفائت، أو أن الأسعار ستظل ثابتة دون تغيير؛ مع العلم أن وزارة التموين قد أصدرت قائمة جديدة بأسعار المواد الغذائية التموينية.



كيلو السكر المعبأ 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 جرام بسعر 30 جنيه.

الأرز المعبأ كيلو جرام بسعر 30 جنيه.

باكيت المعكرونة وزنه 400 جرام يُباع بمبلغ 6.5 جنيه مصري، بينما الباكيت الأكبر الذي يزن 800 جرام يُباع بسعر 13 جنيه مصري.

كيس الفول 500 جرام بسعر 9 جنيهات.

كيس العدس المجروش 500 جرام بسعر 21 جنيه.

الدقيق المعبأ كيلو جرام بسعر 18 جنيه.

الجبن المعبأة في علب، بوزن نصف كيلو غرام، مُتاحة مقابل خمسة عشر جنيهًا مصريًا.



نصيب الفرد من السلع التموينية





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن الحصص المحددة للمواطنين من المواد الغذائية المدعومة التي توفرها الحكومة كدعم لهم في مواجهة الارتفاع الملحوظ في الأسعار، وذكرت الوزارة أن حصة الفرد الواحد تبلغ كيلو جرام واحد من السكر بحد أقصى خمسة كيلو جرامات لكل بطاقة تموينية، وتكون حصة الزيت للفرد عبارة عن قنينة واحدة سعة 800 مللي متر، وقد ردت الوزارة على الأخبار المتداولة بشأن إمكانية زيادة الأسعار بالتأكيد على أنه لن تكون هنالك أية زيادات لهذا الشهر، وستستمر عملية التوزيع بالطريقة المعتادة بمعدل خمسون جنيهًا للشخص الواحد إضافة إلى مئة وخمسون رغيفًا من الخبز لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية.

