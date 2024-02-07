الدموع هتملى عينك وهيبقى انت السبب.. شركة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة.. اعرف الدنيا قبل فوات الأوان

العدادات القديمة، تعتبر الكهرباء من الأساسيات الحيوية في المنازل، وفي الفترة الأخيرة لاحظنا وجود أشخاص يدفعون فواتير شهرية لعداد كهربائي في منازلهم، في حين يمتلك البعض الآخر عدادًا بنظام كارت جديد، قامت شركة الكهرباء والحكومة المصرية بتحذير المواطنين من الحفاظ على استمرارية عداد الكهرباء لفترة أطول، مع التنبيه إلى خطورة استخدام أي شيء قد يلحق ضررًا بالعداد لتجنب تحمل غرامات كبيرة.

أصحاب العدادات القديمة

حذرت شركة الكهرباء والحكومة المصرية المواطنين من القيام بأفعال قد تتسبب في تكبد غرامات كبيرة، وفي بعض الحالات، فقد تؤدي إلى فصل التيار الكهربائي وإزالة عداد الكهرباء من المنازل، من بين هذه الحالات.

استخدام وصلات خارجية لتخفيف الحمل على التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى تقليل قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

سرقة الكهرباء من خلال التوصيل بشبكات جانبية لتشغيل الأجهزة، بدلاً من استخدام العداد الكهربائي.

عدم تشغيل محصل العداد لمدة شهرين متتاليين، مما يستدعي فرض غرامات كبيرة على المواطنين

قرارات شركة الكهرباء المصرية

اتخذت شركة الكهرباء قرارات رئيسية لمستخدمي العدادات مسبقة الشحن، حيث قامت بتنشيط برامج تسهل على المواطنين تسديد الفواتير بكل يسر، دون الحاجة للتوجه إلى أي فرع من فروع الشركة، ولتجنب سحب ورفع العداد، يتعين على المواطنين تجنب جميع التحذيرات والتصرفات غير القانونية، والتمسك بتشغيل الكهرباء بطرق رسمية وقانونية لتجنب أي غرامات أو إجراءات قانونية نتيجة للتصرفات غير المشروعة.