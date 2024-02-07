بعد الزيادة 15% بأمر رئاسي.. جدول زيادة المعاشات 2024 وموعد تطبيقها” كل شوية زيادة يا بختكم”

خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادات إلى أصحاب المعاشات سواء الموظفين المتقاعدين وأصحاب معاش تكافل وكرامة، ونجد الكثيرون يتساءلون عن جدول زيادة المعاشات وموعد تطبيق هذه الزيادة، وهذا كله نوضحه لكم بتقرير اليوم، فكونوا معنا.

جدول زيادة المعاشات 2024 بأمر رئاسي

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إقرار زيادة في المعاشات لعام 2024، وهي زيادة إضافية على الراتب في الوقت الحالي، حيث قيمتها 15% على معاشهم، وهذا ما جعل المواطنون يتساءلون عن قيمة معاشهم المستحق بعد الزيادة، ويأتي الجدول على النحو التالي:

زاد المعاش من قيمة 1200 ج إلى مبلغ 1380 جنيه مصري.

المعاش من مبلغ 1300 إلى 1495 جنيه مصري.

زاد المعاش من قيمة 1500 جنيه إلى مبلغ 1725 جنيه مصري.

المعاش زاد من مبلغ 1600 جنيه مصري لمبلغ 1840 جنيه مصري.

المعاش رُفع من مبلغ 2000 ج إلى مبلغ 2300 جنيه مصري.

زاد المعاش من مبلغ 2300 إلى مبلغ 2645 جنيه مصري.

ارتفع المعاش من مبلغ 2600 جنيه مصري حتى مبلغ 2990 جنيه مصري.

المعاش زاد من مبلغ 2900 جنيه مصري لمبلغ 3335 جنيه مصري.

ارتفع المعاش من مبلغ 3200 جنيه مصري حتى مبلغ 3680 جنيه مصري.

زاد المعاش من مبلغ 3500 جنيه وأصبح بقيمة 4025 جنيه مصري.

المعاش زاد من مبلغ 3800 جنيه مصري وأصبح مبلغ 4370 جنيه مصري.

المعاش ارتفع من مبلغ 4100 جنيه مصري لملبغ 4370 جنيه مصري.

الذي كان يحصل على 4400 جنيه مصري أصبح 5060 جنيه مصري.

زاد المعاش من مبلغ 4700 جنيه مصري ليُصبح مبلغ 5405 جنيه مصري.

ارتفع المعاش من مبلغ 10090 جنيه مصري لمبلغ 11592 جنيه مصري.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2024

وضحنا لكم جدول زيادة المعاشات بعد الزيادة 15%، وبالنسبة لموعد تطبيقها، فسوف تبدأ الهيئة العامة للتأمين بإضافة الزيادة من شهر مارس القادم، حيث من الأول من شهر مارس القادم سيتم إدراج هذه الزيادة، حيث تقوم بضرب قيمة معاشك بنسبة 15% لتتعرف على قيمة راتبك.

موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024

تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف المعاشات لأصحاب الوظائف المتقاعدين عن العمل بعد تجاوز سن 60 عام الرسمي في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، حيث يكون الصرف من البريد المصري ومن الصراف الآلي ومن منافذ فوري وأيضًا المحافظ الإلكترونية فودافون كاش، حيث بداية من شهر مارس القادم ستكون الزيادة بإذن الله، حيث بداية التطبيق من شهر مارس.