“مفاجأة في سعر البانيه!!” تعرف على أسعار الدواجن اليوم في الأسواق وكم يبلغ سعر البيض وأسعار البانيه

يقوم عدد كبير من الناس بالبحث عن أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المختلفة والمناطق المتنوعة نتيجة لتفاوت الأثمان من منطقة لأخرى في الواقع، فقد شهدت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء الموافق للسابع من فبراير، انخفاضًا عن الأسعار السابقة، حيث انخفض سعر كيلو جرام الفراخ بمقدار سبعة جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفراخ الساسو بحوالي ثمانية جنيهات، وقد جاء ذلك في إطار آخر التحديثات الخاصة بالأسعار في البورصة المصرية للدواجن. وفي هذا المقال، سنعرض عليكم جميع التفاصيل المرتبطة بهذه الأخبار، بالإضافة إلى الأسعار المتوقعة للفراخ.



أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

إليكم قائمة بأحدث الأسعار التي استقرت عليها أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق ومختلف المناطق على امتداد مصر:

تم تسجيل سعر كيلوغرام الدجاج الأبيض في البورصة المصرية بما يتراوح بين 85 و86 جنيهًا، في حين يصل سعر البيع للمستهلكين في الأسواق المحلية إلى ما بين 100 و 105 جنيهات.

شهدت أسعار الدجاج البلدي تراجعًا ملحوظًا، إذ بلغ الحد الأدنى للسعر 120 جنيهًا.

سُجلت تكلفة الدواجن الحمراء والساسو بمعدل يتراوح ما بين 107 و 108 جُنيهات في أغلب الأسواق بمصر.

يُظهر تسجيل سعر كيلو جرام الدجاج الأمهات في البورصة المصرية بقيمة تقريبية تصل إلى 78 جنيها، بينما يُباع هذا النوع من الدجاج للمشترين النهائيين بمبلغ 85 جنيها.



أسعار البانيه اليوم





غالبًا ما يتراوح سعر البانيه في الأسواق المجتمعية بين 220 و 250 جنيهاً، مع اختلاف السعر تبعًا للمناطق السكنية المجاورة:

بينما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الأوراك ما بين 90 إلى 100 جنيه.

تتراوح أسعار الكبدة والقوانص بين تسعين جنيهًا ومائة جنيه مصري

تختلف أسعار الأجنحة بين خمسة وأربعين جنيهاً إلى ستين جنيهاً.



اسعار البيض اليوم



وفي ذات السياق، تراوحت تكلفة كرتون البيض الأحمر بين 146 و154 جنيهًا:

