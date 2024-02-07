زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 60% في فبراير 2024 + 15% زيادة للمعاشات بداية من الشهر المقبل…أهم قرارات الرئيس السيسي اليوم

قرارات الرئيس السيسي اليوم لدعم المواطن المصري، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 60% في فبراير، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن عدة من القرارات الهامة لدعم المواطن المصري، كان أبرزها زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، هذا بالإضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المندية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وزيادة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى زيادة بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليار جنيه.

قرارات الرئيس السيسي اليوم لدعم المواطن المصري

فيما صرح “مجدي البدوي” الذي يشغل منصب عضو المجلس القومي للأجور أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع عاجل يضم المجلس القومي للأجور وقطاع الأعمال وذلك لزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.

زيادة أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 60%

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن عدة قرارات لدعم المواطن المصري، وذلك بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدد من التغريدات التي تدل علمعاناة المواطنين من غلاء الأسعار ، وعلى الفور كان الرد من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكبر حزمة قرارات خلال عام 2024ـ والتي من المقرر أن يتم تطبيقها على رواتب العاملين بالقطاع العام تزامناً مع صرف مستحقات شهر فبراير 2024.

فيما كشف البدوي خلال تصريح له على إحدى القنوات الفضائية أن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بدابة من شهر فبراير 2024، وزدياة المعاشات بنسبة 15% بداية من شهر مارس المقبل.