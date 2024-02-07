“نهائي عربي” موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة

تصدر البحث عن موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا محركات البحث في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما نجح المنتخب القطري في إقصاء المنتخب الإيراني في نصف نهائي بطولة كأس آسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصل المنتخب العنابي للمرة الثانية على التوالي إلى الدور النهائي من بطولة كأس آسيا، وكان منتخب الأردن قد تمكن من الفوز على منتخب كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، حيث انتصر منتخب النشامى بهدفين نظيفين.

مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

وأخيرا بعد ترقب شديد وصل منتخبين عربيين إلى نهائي بطولة كأس آسيا، لتزداد الإثارة والمتعة في البطولة التي شهدت العجب العجاب، فلم يكن لأحد أن يتوقع وصول منتخب الأردن إلى نهائي البطولة، وذلك نظرا لأن المنتخبات الصعبة والمرشحة للفوز بالبطولة قد وقعت في طريقه، إلا أن أسود النشامى تمكنوا من تذليل العقبات وتقديم متعة كروية لا مثيل لها، فلقد سجل مهاجمي منتخب النشامى الأهداف بمختلف الأشكال والأنواع، ليصل منتخب الأردن إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه بفوزه بهدفين على منتخب كوريا الجنوبية عن طريق يزن النعيمات وموسى التعمري.

بينما اكتملت سعادة العرب اليوم بفوز منتخب قطر على منتخب إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبذلك يصل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي، وكانت المبادرة لمنتخب إيران، حيث سجل سردار أزمون الهدف الأول لمنتخب إيران، ثم تمكن منتخب قطر من إدراك التعادل سريعا عن طريق جاسم جابر، ثم سجل منتخب قطر الهدف الثاني عن طريق المبدع أكرم عفيفي، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب إيران من تسجيل التعادل من علامة الجزاء عن طريق علي رضا جهانبخش، وفي الدقيقة 82 خطف منتخب قطر المباراة وسجل الهدف الثالث، وذلك عن طريق اللاعب الرائع المعز علي.

موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

من المرتقب أن تُقام مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا نسخة 2023 يوم السبت القادم، والموافق 10 من شهر فبراير الجاري، حيث تُقام المباراة في السادسة بتوقيت قطر والأردن والسعودية، على أن يتم إقامة المباراة النهائية بين قطر والأردن على ستاد لوسيل.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

يُمكن مشاهدة مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023 على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كما يُمكن مشاهدة المباراة النهائية لكأس آسيا على قناة SSC الرياضية السعودية، إلى جانب شبكة قنوات الكأس القطرية، كما يُمكن مشاهدة مباراة الأردن وقطر على قناة الربيع العراقية، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.