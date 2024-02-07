ثبتِ تردد قناة وناسة بيبي 2024 على الحامل نايل سات وانسي زنهم وفرجيهم على أناشيد لولو

بحث مكثف من الأمهات في الوطن العربي وخصوصًا في جمهورية مصر العربية الآن عن تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات، حيث قناة ضمن القنوات الفضائية التي خصصت محتوى ترفيهي ووجتهته للأطفال لتسليتهم وتقديم النصيحة لهم بطريقة غير مباشرة وهُنا تكون الاستجابة أكثر من قبل الطفل، ولهذا نجد القناة تقريبًا في كل منزل به أطفال مواليد أو صغار، ونوضح لكم تردد القناة وكيفية الاستقبال على الحامل “نايل سات”.

تردد قناة وناسة بيبي النايل سات

قناة وناسة متواجدة على القمر الصناعي نايل سات، وجميع الأناشيد التي تقدمها تظهر للطفل في صورة محتوى ترفيهي ولكنها تحمل الكثير من النصائح وعادات صحيحة ودينية كثيرة، وتقدم غالبية الأناشيد الطفلة لولو وهي الشخصية الرئيسية بكل الأغاني المعروضة على تلك القناة، وحال وجود فكرة لأنشودة أخرى يتم إضافة شخصيات أخرى بجانب شخصية لولو، وعلى أي حال ترددها كالتالي:

حامل القناة: النايل سات.

التردد برقم 11599 أو يمكن لقطه على رقم 11470.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

وعليكم الدخول لقائمة ” الأقمار الصناعية” وبعدها اختر منها إضافة قناة وأضف الإحداثيات الخاصة بالقناة وانتظر خطوات البحث والحفظ والتنزيل وستكون القناة ضمن القائمة على جهاز الريسفر الخاص بك.

أنشودات قناة وناسة 2024

بإمكانكم الآن تثبيت تردد قناة وناسة بيبي للحامل نايل سات، ومن ثم الاستمتاع بمحتواها والأناشيد المميزة التي تنقلها القناة، وتأتي بعضًا من الأناشيد التي تعرضها كما يلي:

أغنية أأأه إيي.

حرامي سرق لولو.

يلا تنام.

الحرامي في السجن.

ألون جنو ونطو.

عائلة الأصابع.

بوم بوم حيوانات.

استقبال قناة وناسة بالنايل سات

حتى تتمكنوا متابعينا الكرام من مشاهدة كل الأناشيد التي تعرضها القناة على شاشتها، عليكم اتباع خطوات تحميل التردد، والتي على النحو التالي: