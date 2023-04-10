الآن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل بالرقم من خلال المصرية للاتصالات

يواجه الكثير منا صعوبة في حل مشكلات الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي، إلا أن هذا الأمر صار أسهل بفضل وجود خدمات الدفع والشحن عبر الإنترنت والتليفون المحمول. وفي حال تعثّر المستخدم في حل المشكلة، يمكن الاتصال برقم 155 الذي يخص مركز خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي. يمكن كذلك الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي لشهر مارس عام 2023، عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع المصرية للاتصالات وإدخال رقم التليفون الأرضي. ويصدر كلفة الفاتورة في 15 أبريل 2023، حيث يتم تمهيدًا لذلك إعطاء العملاء شهرًا من فترة السماح دون أي غرامات، حتى 14 مايو 2023، ويمكن استخدام العديد من طرق الدفع مثل الشحن والدفع عبر الإنترنت أو باستخدام الكروت البنكية. بإمكانك الاستمتاع بخدماتك الخاصة بالتليفون الأرضي بكل يسر وسهولة، فقط قم باستخدام أحد الأساليب المناسبة المذكورة سابقاً.

فاتورة التليفون الارضي

قامت المصرية للاتصالات بتوفير رابط للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي برقم ويمكنك الاستفسار من خلال الخطوات التالية:

أولاً ، انتقل إلى الرابط الرسمي لموقع المصرية للاتصالات موقع الشركة المصرية للاتصالات.

ثانيًا ، أدخل رقم الهاتف الأرضي للعميل.

أدخل رمز مقاطعة العميل.

انقر فوق مربع الاستعلام وسترى جميع معلومات فاتورة الهاتف الأرضي.

يُذكر أنه يمكنك الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي بالاتصال على 19777 أو بالاتصال على 111.

موعد دفع فاتورة التليفون الارضي لشهر أبريل

يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة أشهر ، لذلك يتم البحث عن تاريخ الدفع ، حيث أن التاريخ الرسمي لدفع فاتورة الهاتف الأرضي هو 15 أبريل ، وإذا لم يتم السداد ، فسيتم قطع الاتصال والاستقبال. إيقاف تلقائيا.

يشار إلى أنه يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال بورصات المصرية للاتصالات ، أو خدمة Voafone Cash ، أو من خلال مكاتب البريد المصري ، أو من خلال خدمة Fawry ، عبر أجهزة البنك الأهلي وبنك CIB.