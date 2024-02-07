موعد تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور 2024 | رسميًا رفع الحد الأدني للأجور من 1200 إلى 6000 جنيه

تعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور قرارًا هامًا ينتظره العديد من الأفراد حيث يشكل تحسين الأجور مصدرًا للتحسين في مستوى المعيشة والتخفيف من الأعباء المالية، وفي إطار اهتمام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع المواطنين أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل رسمي عن زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، تابع معنا عبر موقع البديل التفاصيل الكاملة حول رفع الحد الأدني للأجور 2024 ومتى سيتم تطبيق زيادة الحد الأدني للأجور 2024، وإليك قرارات السيسي اليوم الخميس 7 فبراير 2024 بالكامل.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

بفضل توجيهات الرئيس السيسي ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، هذا القرار يُعتبر خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها، سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2024 أي قبل بداية شهر رمضان الكريم.

قرارات السيسي اليوم الخميس 7 فبراير

أعلن الرئيس السيسي اليوم الخميس الموافق 7 فبراير في قرار رئاسي جديد عن تحقيق رفع كبير للحد الأدنى للأجور في عام 2024، تمت زيادة الحد الأدنى بنسبة 50% حيث وصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، أيضًا تم الإعلان عن زيادة مهمة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تراوح الحد الأدنى لهذه الزيادة بين 1000 إلى 1200 جنيه.

وفي إطار تحسين ظروف العمل تم تقديم علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، وتم أيضًا تخصيص مبالغ إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث بلغت الزيادات الإضافية 15 مليار جنيه.

وفي إطار دعم العاملين تم تقديم حوافز إضافية تبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة مع زيادة بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، وتم تخصيص 6 مليارات جنيه لتوظيف 120 ألف عضو من المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك تم تحقيق زيادة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، بتكلفة إجمالية قدرها 11 مليار جنيه.

وفي إطار دعم المعاشات تم تحقيق زيادة بنسبة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، وزيادة بنسبة 15% في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وتم تخصيص مبلغ قدره 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

وفي إطار تخفيف الضرائب تم رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، وتم تحقيق زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وتراوحت بين 325 جنيهًا و 475 جنيهًا.

وأخيرًا تم تحقيق زيادة إضافية في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، حيث تقترب الزيادة من 100% في بدل السهر والمبيت، كما تم تحقيق زيادة إضافية في أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، حيث تراوحت بين 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية.