“الجزء الخامس” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 مترجمة قصة عشق قيامة عثمان

الكثير من محبي الدراما التاريخية يرغبون في مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 مترجمة، حيث ينتظر عشاق مسلسل قيامة عثمان على أحر من الجمر عرض الحلقة 147 والتي تمثل الحلقة السابعة عشر من الموسم الخامس، فلقد وصل مسلسل المؤسس عثمان إلى موسمه الخامس بعد أن حقق نجاحات كبيرة على الساحة العالمية، وبرز اسم بوراك أوزجيفت بطل مسلسل المؤسس عثمان على الكثير من الصحف العالمية، ونجح مسلسل قيامة عثمان في لفت أنظار الكثير من الأشخاص الشغوفين بالدراما التاريخية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 مترجمة

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات التي نالت شهرة كبيرة في الوطن العربي، حيث أصبح للمسلسل ملايين المتابعين الذين يتوقون شوقا لمشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل فور عرضها، حيث يتم عرض حلقة واحدة فقط كل أسبوع، مما يزيد الإثارة والمتعة لدى محبي سلسلة المؤسس عثمان، والجدير بالذكر أن مسلسل المؤسس عثمان تم عرض الحلقة الأولى منه عام 2019، وذلك خلفا للمسلسل الشهير قيامة أرطغرل.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 على قناة الفجر

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة “ATV” التركية، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، ثم تعمل منصة نور بلاي على ترجمة الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان في منتصف تلك الليلة، ويُمكن مشاهدة الحلقات الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة يوم الأربعاء على منصة نور بلاي، في حين تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 147 يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر والعاشرة بتوقيت مصر وليبيا، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.