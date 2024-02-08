هام وعاجل.. موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس والجامعات وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي

موعد بداية الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف يبدء من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير2024، وهذا ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما أشارت الوزارة أيضًا إلى أن الترم الثاني للعام الدراسي 2023\2024، سوف تكون مدته ثلاثة شهور، وسوف ينتهي الترم لكافة الطلاب بصفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل 2024، وأعلنت الوزارة تبعا أن أمتحانات الفصل الدراسي الثاني سوف تكون وفق الخريطة الزمنية للفصل للدراسي بما يناسب كل محافظة.

موعد بداية الترم الثاني 2024

موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات سوف يكون من يوم السبت الموافق 10 فبراير، بناءًا على ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تستمر فترة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2024، حتى شهر يونيو المقبل 2024، وفور الإنتهاء من المناهج المقررة سوف تبدأ فترة الامتحانات لطلاب الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، أما بالنسبة لموعد إنتهاء إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب الجامعات فسوف يكون يوم الخميس الموافق الثامن من فبراير والتي استمرت لمدة أسبوعين.

خريطة العام الدراسي 2023 – 2024

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات وذلك مبينة على النحو التالي: