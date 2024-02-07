الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وشروط استحقاقه

نبلغكم بإجراءات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم الوطني، في إطار اهتمام الجمهورية المصرية برعاية مواطنيها وخاصةً الأسر التي تعاني من ضيق الحال، لهذا، قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تشتمل على مجموعة واسعة من الخدمات كالعناية الصحية، المساندة الاجتماعية، التربية والتعليم إضافةً إلى الخدمات المالية، تأتي هذه الخطوة سعيًا لمساعدة الطبقات الأفقر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولضمان حياة تليق بهم، تابعوا ما يلي للمزيد من المعلومات.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يتاح للأفراد البحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق الرقم القومي من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر، وذلك بالمرور عبر مجموعة من الإجراءات المحددة:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني ل وزارة التضامن الاجتماعي

قم بالنقر على رمز الوصول للخدمات الموجهة لذوي الهمم.

اضغط على خانة استعلام الطلبات.

قم بتسجيل رقمك الوطني المؤلف من أربعة عشر رقمًا.

قم بالضغط على خانة البحث.

ستظهر نتائج الاستعلام على الفور بعد الانتهاء من العملية.

شروط الاستحقاق للحصول على بطاقة الخدمات التكاملة

وضعت الحكومة في مصر مجموعة من المعايير يجب استيفاؤها ليتمكن الأشخاص من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتتمثل هذه المعايير في النقاط التالية: