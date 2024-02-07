ما هي قرارات الرئيس السيسي .. 13 قرار تاريخيا تحدث ثورة في حياة المصريين زيادة المعاشات والاجور ورفع حد الإعفاء الضريبي

13 قرارًا تُحدث ثورة في حياة المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم الإعلان اليوم عن مجموعة من القرارات بزيادة المعاشات والأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي، وذلك نظرا للإصلاحات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى زيادة عالية في الأسعار مما أدي إلى زيادة الأعباء على الأسر محدودة الدخل، ولحرص الدولة على تكاتف الجهود حتى تمر من هذه الأزمة بسلام ويتحقق التنمية المنشودة، والتي لا تحدث إلا بتكاتف جميع أطياف الشعب، فقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إصدار هذه القرارات.

الرئيس السيسي يصدر 13 قرارًا تاريخيًا لتحسين حياة المواطنين

أعلن اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 13 قرارًا بخصوص المواطنين محدودي الدخل، حيث جاء بيان القرارات على النحو التالي:

الحد الأدنى للأجور:

تم رفعه بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

يستفيد من هذا القرار جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية:

تم زيادة رواتبهم بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه.

تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية.

العلاوات الدورية:

تم منح 10% من الأجر الوظيفي كعلاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

تم منح 15% من الأجر الأساسي كعلاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

تم تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية ب 150 جنيهًا.

الحافز الإضافي:

تم منح حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة.

تزيد قيمة الحافز الإضافي بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية.

يصل الحافز الإضافي إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

تعيين 120 ألف موظف جديد:

تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف موظف جديد.

تشمل الوظائف الجديدة أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية.

زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس:

تم تخصيص 15 مليار جنيه لزيادة رواتب الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس.

تختلف قيمة الزيادة حسب التخصص والمؤهل.

زيادة رواتب المعلمين قبل الجامعي:

تم تخصيص 8.1 مليار جنيه لزيادة رواتب المعلمين قبل الجامعي.

تتراوح الزيادة بين 325 و 475 جنيهًا.

8. زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم:

تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية.

زيادة رواتب أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض:

تم تخصيص 4.5 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.

تتراوح الزيادة بين 250 و 300 جنيه في بدل المخاطر.

تم زيادة بدل السهر والمبيت بنسبة 100%.

زيادة المعاشات:

تم زيادة المعاشات بنسبة 15%.

تبلغ التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات 74 مليار جنيه.

زيادة معاشات “تكافل وكرامة”:

تم زيادة معاشات “تكافل وكرامة” بنسبة 15%.

تبلغ التكلفة الإجمالية لزيادة معاشات “تكافل وكرامة” 5.5 مليار جنيه.

يصبح إجمالي الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.

تم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

حد الإعفاء الضريبي:

تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%.

ارتفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه.

موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي

تُعد هذه القرارات تاريخية من حيث حجمها وتأثيرها على حياة المواطنين المصريين، حيث تُساهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وقد بدأت وزارة المالية في إعداد خُطَّة لتطبيق زيادة الأجور خلال العام 2024، وموعد تطبيقها، وسيتم الإفصاح عنه خلال الفترة المقبلة وما تشمله من تفاصيل.