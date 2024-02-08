خلاص خلصت.. تحديد موعد بداية الترم الثاني 2024 لجميع المدارس الحكومية والجامعات

قامت وزارة التربية والتعليم بتصريحاتها عن موعد بداية الترم الثاني، حيث إنه بعد أن تم انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف المراحل التعليمية المتنوعة، وإعلان نتائج جميع المراحل التعليمية للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية، قامت مديرية التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية استبيان عن موعد الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي تم إطلاقها لهذا العام الجاري.

موعد بداية الترم الثاني 2024

بمناسبة قرب انتهاء إجازة نصف العام للفصل الدراسي الأول، الذي ينتهي يوم الخميس القادم الموافق 8 فبراير 2024، كثرت التساؤلات عن موعد بداية الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس الذي حددته وزارة التربية والتعليم في بيان لها أنه تتم عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري دون تأخير، ومع انطلاق الفصل الدراسي الثاني الذي يستهل يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 بالضوابط المشددة التي أقرتها مديرية التربية والتعليم للاستعداد بصورة كبيرة لاستقبال الطلاب بالمدارس.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024

أشادت مديرة التربية والتعليم بجميع المحافظات على أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني تستمر لمدة 14 أسبوعا “96 يوما”، وأعلنت أيضا بتوزيع المناهج التعليمية الدراسية للترحم الثاني على أن ينتهي هذا التورم في يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بالإضافة إلى أنه يتم استهلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل في شهر مايو 2024.

خريطة العام الدراسي 2024/2023

مديرية التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي لكافة المراحل التعليمية قامت بعمل خريطة العام الدراسي الجاري لعام 2024 كالتي: