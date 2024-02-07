وزارة التربية تعلن عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 عبر موقع نتائجنا

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق تُعد هذه النتائج محور اهتمام كبير في الفترة الراهنة، خصوصًا بعد أن أنهى الطُلاب والطالبات في كافة المحافظات اختباراتهم يوم الأربعاء المصادف لـ 31 من يناير لعام 2024 تمثل هذه النتائج أهمية بالغة لكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تُشكل نقطة تحديد لمسارهم التعليمي المستقبلي، لذا يتم إصدار النتائج على هيئة قوائم مفصلة، وسنتطرق لتوضيح ذلك بمزيد من التفاصيل في الفقرات الآتية المتعلقة بنتائج الصف الثالث المتوسط في العراق.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق

ينبغي اتخاذ عدة خطوات أساسية للتحقق من درجات طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية في العراق، وذلك حسب ما يلي:

ابدأ بالتوجه إلى موقع “ نتائجنا ” الذي دشنته وزارة التربية والتعليم.

حدد المستوى التعليمي الذي تود الاستفسار عن نتائجه.

حددت المحافظة التابع لها الطالب أو الطالبة.

قم بإدخال اسم الطالب ورقم اختباره في المساحة المعدة لهذا الغرض.

اضغط الآن على زر “بحث”.

ستُعرض كافة النتائج الخاصة بالمستويين المتوسط والإعدادي.

استخراج نتائج المرحلة المتوسطة والإعدادية عبر موقع وزارة التربية

بخصوص طريقة استخراج نتائج الصفوف المتوسطة والثانوية من موقع وزارة التعليم، يُرجى اتباع الخطوات المذكورة أدناه: