spa.gov.iq الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

حرصت دولة العراق في الفترة الأخيرة على مساندة ومساعدة الفئات التي تحتاج للدعم من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يعتبر برنامج الرعاية من أكثر برامج الدعم في العراق والتي تتضمن أصحاب الدخل المنخفض والمطلقات والأرامل وكبار السن والعاطلين عن العمل وذوي الإعاقة، ويترقب الجميع موعد صرف الوجبة الأخيرة والتي تأخرت بشكل ملحوظ ومقلق، وأكد رئيس الحماية الاجتماعية أحمد خلف الجبوري أن السبب هو زيادة عدد المشمولين يزيدون بشكل واضح كل عام، ويزداد البحث بشكل كبير حالياً من قبل المواطنين لمعرفة رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية 2024.

ينتظر الكثير من المواطنين المتقدمين في الرعاية الاجتماعية موعد صرف الوجبة الأخيرة “السابعة”، والتي تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرفها خلال الأيام المقبلة، حيث يترقبها لجميع لإمدادهم بالسلع التي يحتاجون لها من خلال راتب الرعاية الاجتماعية، ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة التي ترغب الاستعلام عنها.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

الضغط على أيقونة تحميل الكشوفات.

الانتظار حتى يتم تحميل الكشوفات ويتم البحث فيها عن الاسم الخاص بك.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين الحصول على وجبات الرعاية، وتلك الشروط هي: