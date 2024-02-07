استقبل مجانًا.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 لمشاهدة أجمل أغاني الأطفال

يبحث العديد من الآباء والأمهات على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، وذلك بسبب حجم تأثرهم صغارهم بالأغاني والبرامج المذاعة من خلالها، فهذه القناة تعتبر من أهم قنوات الأطفال حيث تبث أغاني يحمل محتواها الكثير من القيم والأخلاق والمبادئ والقواعد في الحياة، كما أنها تعلم الأطفال من مختلف الأعمار الكثير من أساسيات التعليم مثل القراءة والكتابة وغيرها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

قامت إدارة القناة بتذكير المواطنين من مختلف الدول العربية عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، بحيث يتمكنون من عرضها لصغارهم على مدار 24 ساعة مجانًا وبدون أي اشتراك أو دفع مالي، كما أن القناة تمتاز بجودة الصوت والصورة، ومن كثرة محبين وعشاق طيور الجنة تم توسيعها وشملت أكثر من قناة.

كما أنه تم إطلاق موقع إلكتروني بحيث يمكن الوصول لأي أغنية يحبها الصغار من دون انتظار قدومها على الشاشة، فهي من شأنها تنمية قدرات ومواهب ومهارات الأطفال سواء لغويًا أو فنيًا، وبالنسبة للتردد فجاء على النحو التالي:

تردد طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11258

معدل الترميز:27500

معدل التصحيح: 5\6

القمر الصناعي: النايل سات

تردد طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: عرب سات

قناة طيور الجنة

وبعد التعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، فنريد الإشارة بانها تم إطلاقها في عام 2008 كأول قناة عربية مخصصة للأطفال تم تأسيسها من قبل خالد مقداد، حيث تقوم بعرض العديد من الأغاني والبرامج والمسلسلات الترفيهية حيث تقوم بتعليمهم العديد من القيم والأخلاق والمبادئ ومن أبرز نجومها عصومي ووليد، جني مقداد، جاد وإياد.