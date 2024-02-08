epedu.gov.iq نتيجة العراقية دور أول 2024 نتائج السادس الاعدادي بالعراق

تعتبر نتيجة الطلاب في العراق، من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل الإنتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة التي تشمل مختلف المراحل الدراسية في العراق، حتى أن الوزارة عقب الإنتهاء منها يتم على الفور رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا.

epedu.gov.iq نتيجة العراقية دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتيجة العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أو الدخول إلى موقع نتائجنا.

ومن ثم يتم تسجيل بيانات الدخول.

بعدها يتم تحديد المرحلة الدراسية.

إدخال بيانات الطالب من الرقم الإمتحاني واسمه رباعي.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من الإطلاع عن كشوفات نتائج السادس الاعدادي.

وأطلقت وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا من اجل الإطلاع عن نتائج الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالعراق، حتى أنه يمكن الدخول إلى الموقع وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، بعد ذلك يمكنه إدخال جميع المعلومات الخاصة به لكي يتمكن من استخراج كشوفات النتيجة في النهاية بكل سهولة.

مراجعة امتحانات الدور الأول في العراق

انتهت امتحانات الدور الأول في العراق يوم 31 يناير 2024، وذلك في جميع المراحل الدراسية المختلفة بالعراق، حتى أن وزارة التربية العراقية قامت بعدها ببدء عملية التصحيح والمراجعة لجميع أوراق الإمتحانات، ليتم العمل على رصد الدرجات التي شملت كافة الطلبة والطالبات، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على إعلان جميع النتائج في الأيام القليلة المقبلة من أجل أن يتمكن كافة الطلاب من التعرف عليها.