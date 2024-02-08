زيادة مذهلة..”قرارات هتخليك ترقص من الفرحة!!”.. الرئاسة تعلن زيادة الاجور والمعاشات لكافة المستفيدين واحسب هتقبض كام؟؟

زيادة الاجور والمعاشات، اليوم أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أخبار سارة بخصوص زيادة الاجور والمعاشات بالتزامن مع ارتفاع اسعار السلع في الاسواق بشكل ملحوظ، حيث اتخذ سيادته عدة قرارات جديدة وتاريخية بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا والاكثر تضررا من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، حيث تم زيادة الحد الادنى للاجور وكذلك رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، واليكم التفاصيل.

زيادة الاجور والمعاشات

حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا عن زيادة الاجور والمعاشات، وعليه فقد بدأت وزارة المالية في إعداد جدول زيادة الأجور 2024 من أجل الكشف عن موعد العمل بتلك القرارات التي ادخلت السعادة إلى قلوب المصريين خلال الساعات القادمة، واليكم القرارات الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي، وهي:

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

زيادة الاجور والمعاشات 2024

15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيه إلى 475 جنيه.

15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

15% زيادة لمعاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.

رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.

4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

موعد تطبيق زيادة الاجور والمعاشات

من المقرر أن يتم العمل بقرار زيادة الاجور والمعاشات بداية من الشهر القادم ليتم التطبيق في كافة أنحاء الجمهورية، وقد شاد الخبير الاقتصادي أشرف بدوي بالقرارات القوية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

اشتعل البحث على محرك بحث جوجل خلال تلك الساعات على الاستعلام على زيادة الاجور الجديدة التي اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لرفع المعاناة بعض الشئ عن كاهل المواطن ومساعدته في التغلب على ارتفاع الاسعار التي تسيطر على البلاد في الفترة الأخيرة.