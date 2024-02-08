شوف: تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات بدون تشويش toyour Eljanna للكرتون

تردد قناة طيور الجنة نتابعها معكم، فتعتبر قناة طيور الجنة من القنوات التي يبحث عنها الكثير من الأباء فهي من القنوات التي تقوم بعرض الكرتون والأغاني المميزة للأطفال، وتقدم أيضًا البرامج المسلية العديدة، كما أنها تحرص على بث محتوى مناسب لأعمار الأطفال فهي تقوم بعرض الأغاني المخصصة للأطفال على مدار الـ 24 ساعة، وسوف نقوم بعرض تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات وذلك من خلال السطور التالية.

حدث تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات 2024

تعد قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، ويمكن ضبط التردد على القمر الصناعي النايل سات من خلال المعلومات التالية:

تردد قناة طيور الجنة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

حدث تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2024

يستطيع جميع أولياء الأمور ضبط تردد قناة طيور الجنة على العرب سات من خلال التالي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

مميزات قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تقوم بعرض العديد من البرامج المسلية للأطفال في مختلف الأعمار، فكثير من الأطفال يفضلون مشاهدتها ويوجد بقناة طيور الجنة العديد من المميزات التي تتميز بها عن غيرها من قنوات الأطفال، وهذه المميزات تتمثل في النقاط التالية: