“هنغني بأعلى صوت” استقبل حالاً تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات للاستماع بأقوى أغاني الأطفال

من أكثر القنوات الخاصة بالأطفال التي تعتمد الأمهات في الوطن العربي عليها لتوفير وقت ممتع لأطفالها، هي قناة بطوط كيدز المتميزة والتي تختلف عن غيرها من القنوات المنافسة لها بتقديمها لمحتوى متنوع وهادف لجميع الفئات العمرية المختلفة، وتتصدر القناة حالياً محركات البحث بعد توقف بثها على النايل سات خلال الأيام القليلة الماضية، ولكونها قناة مهمة بالنسبة للكثير من الأطفال الذي يقضون أغلب اوقاتهم مع برامجها المتنوعة، قررنا أن نوافيكم أحدث تردد للقناة على النايل سات وغيره من الأقمار ليمكنكم الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة.

تردد قناة بطوط كيدز

قناة بطوط واحدة من القنوات العربية على القمر الصناعي نايل سات والتي تستعرض عبر شاشتها محتوى متميز وخاص بالأطفال في الفئات العمرية المختلفة، حيث تتميز القناة باختيارها الدقيق لكل ما تستعرضه ن أفلام كرتونية مميزة ورائعة وتسعد الأطفال، بالإضافة إلى الأغاني الممتعة التي يرددها الأطفال على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، كما أنها تبث مجموعة من الأغاني التعليمية التي تعلم الأطفال الحروف والأرقام باللغة العربية أو الإنجليزية، بجانب الأناشيد الدينية التي تعلم الأطفال الكثير من الصفات الجيدة والسلوكيات الصحيحة.

تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات 2024

بحث مكثفة حالياً عبر محركات البحث في الوطن العرب ومنطقة الشرق الأوسط لمعرفة التردد الجديد الخاص لقناة بطوط كيدز للأطفال، وهذا لمعرفة التردد الجدد لقناة بطوط كيدز والاستمتاع بكل ما تقدمه، وترددها هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بطوط على العرب سات