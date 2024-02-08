مباراة الاردن وقطر “نزلها حالا”.. تردد قناة ssc الرياضية السعودية الناقلة لبطولة كأس آسيا 2024 على عرب سات

تردد قناة ssc الرياضية السعودية، الالاف من محبي كرة القدم يبحثون عن تردد قناة ssc الرياضية السعودية التي تعد واحدة من أشهر القنوات على الاقمار الصناعية، حيث تقوم قناة ssc الرياضية السعودية بعرض مجموعة من المباريات الهامة في مختلف البطولات القارية أو الدولية بأعلى جودة للصوت والصورة، وحاليا يمكنك ضبط وتثبيت تردد تلك القناة لمشاهدة مباريات بطولة كأس آسيا التي تقام خلال تلك الفترة.

تردد قناة ssc الرياضية السعودية

ويمكنك خلال دقائق استقبال تردد قناة ssc الرياضية السعودية وتثبيته على جهاز الاستقبال الخاص بك ومتابعة ما يعرض على شاشتها من مباريات وبرامج رياضية يقدمها أشهر الاعلاميين، ويمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات فقط حيث لا يوجد تردد للقناة على القمر الصناعي نايل سات، فقط كل ما عليك هو ادخال تلك الاحداثيات:

التردد هو : 12380.

الاستقطاب هو : رأسي.

معدل الترميز هو : 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو : 5/6

طريقة استقبال تردد قناة ssc الرياضية السعودية

ويمكنك اتباع خطوات بسيطة جدا حتى يتم تنزيل تردد قناة ssc الرياضية السعودية على جهاز الريسيفر الخاص بك، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية للجهاز من خلال الضغط على زر menu الموجود في ريموت الريسيفر.

قم بالضغط على كلمة التركيب الهوائي، ثم قم باختيار كلمة اضافة تردد جديد.

قم بتحديد القمر الصناعي.

الآن قم بادخال الاحداثيات والبيانات الخاصة بتردد القناة الموضح اعلاه.

قم بالضغط على زر “بحث” أو “بدء المسح” لبدء عملية البحث عن القناة على القمر الصناعي المحدد.

حدد البحث عن القنوات المفتوحة والغير مشفرة فقط.

سيبدأ الجهاز في البحث عن القنوات، وفي حال تم انتهاء البحث قم بالضغط على كلمة “حفظ”.

الآن ستجد القناة بالقائمة.

البحث مازال قائم على تردد قناة اس اس سي السعودية الناقلة لمباريات كأس أسيا المشعل والملتهب للغاية والذي وصل إلى أخر محطاته بالمباراة النهائية التي ستجمع منتخب الأردن بمنتخب قطر يوم السبت القادم في واحدة من المباريات التي ستكون قوية ومثيرة بين كلا المنتخبين الطامحين في الفوز باللقب.