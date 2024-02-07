رابط مصرف ليبيا المركزي 2024 لحجز الدولار والعملاء الأجنبية fcms.cbl.gov.ly| خطوات التسجيل+ الشروط المطلوبة| احجز دورك الآن…في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية شراء العملات الأجنبية وجعلها أكثر شفافية وسهولة، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تفاصيل نظام جديد لحجز العملة الأجنبية للأفراد لعام 2024، وهو النظام الجديد، الذي تم إطلاقه على منصة إلكترونية متطورة، يسمح للمواطنين الليبيين بحجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي كحد أقصى.

التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية

شدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تسجيل الأفراد في منصة حجز العملة الإلكترونية واستيفاء الشروط اللازمة لتمكينهم من التقديم، ويجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على رقم الهوية الوطنية وألا يقل عمرهم عن ثمانية عشر عامًا.

كما أكد المصرف على مجموعة من الضوابط التي يجب اتباعها من قِبل البنوك المحلية في عملية البت في طلبات شراء النقد الأجنبي، وذلك بهدف ضمان العدالة والشفافية في توزيع فرص الحصول على العملات الأجنبية.

منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد ليبيا 2024

من خلال بيان رسمي له، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن افتتاح منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد، وذلك يوم الخميس الماضي، وقد بلغ عدد المسجلين ب منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد ليبيا 72 ألف و400 شخص، أما عن الحسابات المصرفية التي تم تسجيلها فقد بلغ عددها 59190 حساباً.

وفي ذات السياق، أكد المركزي الليبي، أنه بات بالفعل منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد لبيبا جاهزة بدءًا من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 وذلك عند حلول الساعة الثامنة والنصف صباحاُ.

رابط المصرف وحجز العملة

يلجأ الكثير من المواطنين إلى البحث عن الرابط المباشر للتسجيل في منصة حجز العملة، يمكن الآن الوصول إلى الخدمة بكل سهولة ويُسر عبر الرابط الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي، حيث تتوفر كل الإرشادات اللازمة لإتمام عملية التسجيل والحجز بنجاح.

خطوات حجز العملة عبر رابط منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا تتمثل فيما يلي:

يستطيع الأشخاص القيام بعملية التسجيل للعملات الخارجية عن طريق منصة العملات المحددة التي أعلن عنها البنك الليبي، ويتم ذلك بإتباع الإرشادات الخطوة بخطوة المذكورة.

في البدء، يتوجب عليك الولوج إلى منصة حجز العملة الأجنبية.

ثم إدخال الرقم الوطني.

ثم إدخال رقم الهاتف.

ثم النقر علي خانة أنك لست روبوت.

عند عدم وجود حساب لك، يمكنك الاختيار بين النقر على خيار تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

ثم اضغط على الخيار المخصص لحجز العملات الأجنبية للأشخاص.

مصرف ليبيا المركزي

يأمل مصرف ليبيا المركزي من خلال هذه الخطوة أن يكون قادرًا على تلبية احتياجات المواطنين الليبيين في الحصول على العملات الأجنبية بطريقة ميسرة ومؤمنة، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وحماية العملة المحلية.

ختامًا، يجب على كل المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التأكد من متابعة كافة التحديثات والإعلانات الصادرة عن المصرف ليبيا المركزي والبنوك المحلية الخاصة بعملية شراء وحجز العملات الأجنبية.