نزلها الآن وفرح الولاد.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين الكبار والصغار، فلقد تميزت القناة بتقديم محتوى تثقيفي وتعليمي بالإضافة إلى الترفيه والتسلية، كما تعد قناة طيور الجنة وجهة مفضلة للأهل الذين يرغبون في توفير محتوى آمن ومسلي لأطفالهم، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سوف نقدم لكم ترددها وكيفية ضبطه فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

لاستقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، عليك إدخال البيانت التالية:

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

للاستمتاع بمشاهدة أغاني وبرامج طيور الجنة على عرب سات، عليك اتباع المعلومات الآتية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة للأطفال على جهازك الخاص

لضبط قناة طيور الجنة على التردد الجديد عبر الأقمار الصناعية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “قائمة” على جهاز التحكم عن بعد للتلفاز. اختر “الإعدادات” من القائمة. في قائمة الإعدادات، اضغط على “البحث عن القنوات” أو “تحديث قنوات”. اختر “بحث يدوي” أو “تحديث يدوي”. أدخل التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي الذي قمت بتحديده. اختر الاستقطاب، وأدخل معدل الترميز. اختر “بحث” أو “تحديث”. انتظر حتى يكتمل البحث عن القنوات الجديدة. بعد الانتهاء، احفظ القناة، واضغط على اختيار حفظ أو تثبيت.

بهذه الطريقة، يمكنك ضبط قناة طيور الجنة على التردد الجديد عبر القمر نايل سات أوعرب سات بنجاح، والاستمتاع بمشاهدة أطفالك لها.