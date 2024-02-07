تردد قناة ماجد أطفال الجديد 2204 استقبلها على جهاز واستمتع بأحلى الأغاني والأناشيد

تعد قناة ماجد أطفال من أهم القنوات التي تهتم بفئة الأطفال وتم إطلاقها في عام 2015 داخل دولة الإمارات، حتى أنها لاقت إقبالاً كبيرًا من قبل ملايين المتابعين والمشاهدات في الفترة الأخيرة، فضلاً عن كونها تقوم بنقل العديد من الأفلام الكرتونية والأغاني والأناشيد الإسلامية المختلفة التي ينجذب إليها العديد من الأطفال، كما يمكن التعرف على ترددها الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ماجد أطفال

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة ماجد اطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي لقناة ماجد يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11411.

إضافة إلى أن استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل ترميز القناة فهو 3000.

تردد قناة ماجد 2024 عرب سات

ويسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة ماجد على القمر الصناعي العرب سات، عليك اتباع البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة ماجد فهو العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11804.

استقطاب قناة ماجد هو 27500.

تنزيل قناة ماجد أطفال 2024 النايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم استقبال قناة ماجد أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وفقًا للأتي:-