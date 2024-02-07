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أغاني لولو الجديدة.. تردد قناة وناسة 2024 لسماع أفضل أناشيد الأطفال على النايل سات بجودة عالية
تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، حيث بدأ البحث عن ترددها الجديد بسبب إهتمام كافة الأطفال بجميع أنحاء العالم بمشاهده قناه وناسة، حيث ينتظروا ظهور أغنيه لولو الجديدة التي يعشقها الأطفال ويفضلونها ومتابعة أحدث ما تقدمه لولو، تلك الشخصية التي أدت إلى شهرة هذه القناة بشكل واسع إليكم بيانات تردد القناة الجديدة لعام 2024.
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات 2024
يرغب الجميع في إستقبال قناة وناسة على القمر نايل سات إليكم بيانات التردد التالي:
- تردد القناة: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز :27500.
- معامل تصحيح: الخطا ⅚.
- الجودة :SD
تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات 2024
لكي يتم تنزيل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات اتبع الخطوات التالية:
- تردد القناة: 11270.
- القمر الصناعي :عرب سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجوده: hd.
أحدث أغاني لولا
تفضل جميع الأطفال مشاهدة أغنية لولو من خلال قناة وناسة حيث تقدم هذه القناة جميع الأغاني الجديدة والمتنوعة من خلال شخصيات القناة من أشهرهم شخصية لولو التي تقدم الكثير من الأغاني الجديدة وهي كالآتي:
- أغنية لولو بس شوية.
- أغنية لولو وماما.
- أغنية لولو الشطورة.
- أغنية لولو صارت شطورة.
- أغنية لولو ليك أختي الغيورة.
- أغنية لولو ليك.
- أغنية ماذا تشتري لولا من المول.
- أغنية لولو وميدو.
- أغنية لولو لا تفتح الباب.
- أغنيه لولو حلوه كتير وشيك.
- أغنية لولو بورطة.
- أغنية لولو وشيكا السرقة الحرامي.
- أغنية لولو والبنات الحلوات .
- أغنية شو هالحالة يا لولو.
خطوات تنزيل قناة وناسة
- فتح القائمة من ريموت الكنترول الخاص بكم.
- ثم الضغط على بحث يدوي.
- وكتابة تردد القناة والاستقطاب ومعامل التصحيح ومعدل الترميز.
- ثم حدد القمر الصناعي.
- يتم الضغط على كلمة بحث.
- بعد ذلك الضغط على حفظ.
- وبذلك يتم تحميل القناة بسهولة.