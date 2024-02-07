أغاني لولو الجديدة.. تردد قناة وناسة 2024 لسماع أفضل أناشيد الأطفال على النايل سات بجودة عالية

تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، حيث بدأ البحث عن ترددها الجديد بسبب إهتمام كافة الأطفال بجميع أنحاء العالم بمشاهده قناه وناسة، حيث ينتظروا ظهور أغنيه لولو الجديدة التي يعشقها الأطفال ويفضلونها ومتابعة أحدث ما تقدمه لولو، تلك الشخصية التي أدت إلى شهرة هذه القناة بشكل واسع إليكم بيانات تردد القناة الجديدة لعام 2024.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات 2024

يرغب الجميع في إستقبال قناة وناسة على القمر نايل سات إليكم بيانات التردد التالي:

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح: الخطا ⅚.

الجودة :SD

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات 2024

لكي يتم تنزيل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات اتبع الخطوات التالية:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي :عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجوده: hd.

أحدث أغاني لولا

تفضل جميع الأطفال مشاهدة أغنية لولو من خلال قناة وناسة حيث تقدم هذه القناة جميع الأغاني الجديدة والمتنوعة من خلال شخصيات القناة من أشهرهم شخصية لولو التي تقدم الكثير من الأغاني الجديدة وهي كالآتي:

أغنية لولو بس شوية.

أغنية لولو وماما.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو صارت شطورة.

أغنية لولو ليك أختي الغيورة.

أغنية لولو ليك.

أغنية ماذا تشتري لولا من المول.

أغنية لولو وميدو.

أغنية لولو لا تفتح الباب.

أغنيه لولو حلوه كتير وشيك.

أغنية لولو بورطة.

أغنية لولو وشيكا السرقة الحرامي.

أغنية لولو والبنات الحلوات .

أغنية شو هالحالة يا لولو.

خطوات تنزيل قناة وناسة