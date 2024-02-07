سلي طفلكي .. تردد قناة وناسه الجديد 2024 وأهم ما تقدمه من برامج وأغاني .. نزل القناة واستمتع بأغنية لولو الجديدة

قناة وناسه للأطفال يبحث عنها الكثيرون لما تقدمه القناة من برامج وأغاني ترفيهية للأطفال، فتقوم بملء أوفات فراغهم بأشياء هادفة، فيكون وقت الأطفال دائمًا يساعدهم على البناء وهذا ما تحرص عليه القناة منذ نشأتها، لذلك تعلق بها الكثيرون، وباتوا يبحثون عن تردد القناة بشكل مستمر، وهذا ما سنبينه في الأسطر التالية.

تردد قناة وناسه 2024 الجديد على الأقمار الصناعية

قناة وناسه هي قناة أطفال عربية للأطفال ويمكنك متابعة القناة من على القمر الصناعي عن طريق إضافة إلى جهاز الاستقبال لديك الترددات التالية:

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة المشاهدة: SD

تردد قناة وناسه على عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة المشاهدة: HD

كيفية ضبط تردد قناة وناسه على أجهزة الاستقبال

لضبط تردد قناة وناسه على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة الرئيسة على جهاز التحكم عن بعد.

انتقل إلى خِيار إعدادات الجهاز.

اضغط على خِيار التثبيت.

اختر التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط التردد عليه.

أدخل بيانات التردد كما هو موضح أعلاه.

اضغط على زر البحث.

ستظهر القناة تلقائيًا على قائمة القنوات بعد الانتهاء من البحث.

مميزات قناة وناسه للأطفال

تتميز قناة وناسه بالعديد من المزايا، منها:

عرض مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد المتخصصة للأطفال.

عرض البرامج التعليمية والترفيهية التي تنمي مهارات الأطفال وقدراتهم.

تقديم محتوى غني ومتنوع يلبي اهتمامات جميع الأطفال.

برامج قناة وناسه للأطفال 2024

من أبرز برامج قناة وناسه ما يلي:

برنامَج “أغاني وناسه”

برنامَج “ألوان”

برنامَج “عالم سمسم”

برنامَج “السند باد”

برنامَج “الزقاق المهجور”

وغيرها من البرامج المتنوعة التي تلبي اهتمامات جميع الأطفال.