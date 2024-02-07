” هيقطع كام ساعة” .. جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان 2024 بالمحافظات

تزداد محركات البحث حالياً من قبل المواطنين في مصر حول قطع الكهرباء في رمضان خلال الفترة الأخيرة بعدما قامت الوزارة بالإعلان عن خطة تخفيف الأحمال واعتمدت عليها خلال الفترة الأخيرة في إطار المشروعات الجديدة التي تجريها الوزارة، وقال مصدر بالكهرباء أنه لا يوجد أى تعليمات جديدة من مجلس الوزراء حول تعديل فترة انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة تخفيف الأحمال للكهرباء في شهر رمضان المبارك.

ما هي خطة تخفيف الأحمال في رمضان؟

وفقاً لبعض المصادر فإن جدول انقطاع الكهرباء في رمضان المقرر تنفيذه سيكون من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 عصراً لمدة ساعة واحدة، وآخر ساعة لتخفيف الأحمال ستكون نهاراً من الساعة 4 حتى 5 عصراً، وإلى الآن لم يصدر اي بيان رسمي عن جدول انقطاع الكهرباء في رمضان من أي جهة سواء كان وزارة الكهرباء او مجلس الوزراء او شركات توزيع الكهرباء.

عاد مركز التحكم الإقليمي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية للعمل منذ يوم الخميس 25 من شهر يناير الماضي بمواعيد انقطاع الكهرباء السابقة والتي تم العمل بها قبل بدء امتحانات الترم الأول، وقامت شركات الكهرباء بتعديل مواعيد قطع الكهرباء ضمن جدول تخفيف الأحمال الجديدة من أجل مراعاة ظروف الامتحانات والطلاب في الفصل الدراسي الأول.

تعديل مواعيد قطع الكهرباء

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث تم البدء من يوم 4 يناير الماضي بتنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهاراً وليس ليلاً مع بدء الامتحانات الدراسية، وبناءاً عليه تم قطع الكهرباء لمدة ساعتين في ساعات النهار ومنع الانقطاع أثناء الليل من أجل مراعاة الطلاب في فترة الامتحانات منذ شهر يناير الماضي قبل أن تعود مجدداً للمواعيد القديمة التي تعمل بها في الفترة الحالية.