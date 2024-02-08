حلا ظهرت.. نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط 2024 برقم الجلوس

أكدت المصادر أنه خلال الساعات القادمة سيتم نشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط 2024 للترم الأول، حيث استغرقت عملية تصحيح كراسات الإجابة وقتاً كبيراً، مما أثار طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور القلق الشديد، ومن أجل ذلك قامت الجهات المختصة بالإفصاح عن موعد كشفها، ومن ثم سيتم طرحها عبر البوابة الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة التعليم الأساسي التي من خلالها يتم نشر نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط 2024 للفصل الدراسي الأول، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن كشوفات النتائج خلال لحظات قليلة، ويأتي ذلك بتوجيهات من الوزارة بانتهاء أعمال المراجعة ورصد الدرجات بكافة الإدارات التعليمية قبل عودة الطلاب إلى الدراسة.

وعلى صعيد آخر فلقد ارتفعت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية خلال هذا العام حيث بلغت نحو 75%، في حين لم تتجاوز 70% العام السابق.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي

سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الإعدادي إمكانية الاستعلام عن نتائجهم عبر الإنترنت، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

التوجه إلى بوابة التعليم الخاصة بمحافظة أسيوط من هنا .

تحديد المرحلة التعليمية.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

اختيار اسم المحافظة التي ينتمي الطالب لها.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

يتعين عليك الانتظار قليلا حتى ظهور النتيجة على الشاشة.

يمكنك النقر على أيقونة طباعة من أجل تحميلها على الجهاز.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول

جاءت طريقة توزيع أعمال المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول الخاصة بالصف الثالث الاعدادي على النحو التالي: