“دلعي أولادك وفرحيهم” تردد قناة طيور الجنة للأطفال على النايل سات والعرب سات 2024 بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال العربية للأطفال، والتي يحبها الجميع من الأطفال في مختلف الفئات العمرية المختلفة، حيث تقوم القناة بعرض الأغاني الشيقة والممتعة على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، فالقناة تقدم مجموعة من الأغاني المناسبة للأطفال الصغار والتي تجعلهم في غاية السعادة والمرح، بخلاف الأناشيد الدينية التي تفيد الأطفال الكبار في تعلمهم الصفات الحسنة والسلوكيات الجيدة التي تساعد في بناء شخصية جيدة ملتزمة بالأخلاق الحميدة التي يحثنا عليه الدين الإسلامي، وخلال هذا المقال سوف نستعرض عليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2024

الكثير من الأمهات في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط تبحث عن الترددات الخاصة بأشهر قناة أطفال في الوطن العربي طيور الجنة، التي تقدم محتوى هادف وفريد من نوعه وتهتم بأن يكون مناسب للفئات العمرية المختلفة وخالي من أي مشاهد خارجة وألفاظ غير مناسبة، وللاستمتاع بكل ما تقدمه القناة على النايل سات إليكم ترددها:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

نبذة عن قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من القنوات الفضائية التي انطلقت في عام 2008 ومنذ هذا الوقت وهي الرائدة والأولى بين القنوات المنافسة لها، وهي من القنوات المفضلة من قبل الأمهات والآباء لكونها تقدم محتوي يعمل على ترسيخ المهارات والسلوكيات الصحيحة في أذهان الأطفال، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنمية المهارات للحوار والتواصل والتفاعل في المجتمع والقناة تسير على منهج الدين الإسلامي في تربية النشء وترسخ عقائد المسلم في أذهان الأطفال، وأهم ما يميزها أن القناة لا يوجد بها فواصل إعلانية مملة.

برامج قناة طيور الجنة

نستعرض قناة طيور الجنة بجانب الأغاني الترفيهية والتعليمية والأناشيد الدينية مجموعة من البرامج المتنوعة المختلفة، والتي يستمتع بها الطفل في الفئات العمرية المختلفة بشكل كبير ومنها: