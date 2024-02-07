natiga4dk .. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط الترم الاول 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن النتيجة الإعدادية في محافظة أسيوط والتي أعلن عنها منذ قليل لتصبح هي أيضا من المحافظات التي اعلن فيها نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث تم إعلان النتيجة في اكثر محافظات مصر ويأتي الباقي تبعا، فيتم إعلان النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية لكل محافظة على حدة، فتتقدم محافظة وتتأخر الثانية على حسب تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات ورصدها، ويبحث أولياء أمور الطلاب في محافظة أسيوط على النتيجة منذ فترة ويتبعهم أبنائهم في ذلك لمعرفة درجات نتيجتهم لما لهذه المرحلة من اهمية في حياة الطالب التعليمية

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع نتيجة

تستطيع الآن الاستعلام على النتيجة الخاصة بالشهادة الاعدادية عبر أكثر من منصة رسمية على الإنترنت منها موقع وزارة التربية والتعليم ومنها موقع اليوم السابع، كما يمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر موقع نتيجة المخصص لعرض النتائج الاعدادية برابط مباشر، فتابع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتيجة على الإنترنت natigadk.

بعد الدخول على الموقع انزل اسفل الصفحة تجد مربع إدخال البيانات.

أدخل البيانات المطلوبة وهي اسم الطالب، ورقم الجلوس.

قم بتحديد محافظة الطالب.

اضغط استعلام عن النتيجة.

يعرض لك الموقع النتيجة بجميع تفاصيلها موضحًا بها جميع درجات المواد التي حصل عليها الطالب ومجموع الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية موقع الوزارة

كما تستطيع أيضا الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الخطوات التالية: