“دلـع عيالك” نزل تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 نايل سات وعرب سات بجودة عالية مجانا

يبحث جميع الآباء والأمهات عن تردد طيور الجنة، فهي واحدة من أقدم وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تأسست في عام 2008، ويقع مقرها في مدينة الأردن، وتعرض قناة طيور الجنة مجموعة من الأناشيد الهادفة للأطفال، والتي تغرس فيهم مجموعة من القيم والمبادئ الاسلامية، كما تقوم بتقديم مجموعة من البرامج الترفيهية للأطفال، وسنعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بالقناة خلال هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات المميزة بين قنوات الأطفال، حيث تساعد الأطفال على تعلم التقاليد والعادات الإيجابية والتعاون في المواقف، وترك العادات السلبية التي يقومون بها، كما تحتوي على برامج وأناشيد لتنمية مهارات الأطفال، مثل تعلم الحروف والألوان باللغة العربية والانجليزية بطريقة لا يمل منها الطفل، وأيضا تعرض قناة طيور الجنة مجموعة من المسلسلات التربوية التي تسير على منهج الدين الإسلامي، وترسيخ عقائد المسلمين في أذهان الأطفال، وهذا ما جعلها لامعة ومميزة بين القنوات الأخرى.

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024

تقوم قناة طيور الجنة بالتطوير من جودة بثها، لذا تقوم بتغيير التردد لنقل أفضل صورة وأنقى صوت للمشاهدين، ويمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد من خلال التردد التالي:

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ثتبيت قناة طيور الجنة على التردد الجديد

يمكن تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد عن طريق إتباع الخطوات التالية: