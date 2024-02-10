الرسمي |.. سعر إزازة الزيت كام النهاردة في الأسواق المصرية+سعر زجاجة الزيت في التموين

سعر إزازة الزيت كام اليوم بالأسواق فقد شهدت أسعار الزيت مؤخرًا بكافة الأسواق ارتفاع ملحوظ وهو ما جعل جميع الأشخاص يشعرون بحالة من الاندهاش بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ به، وهناك من تساءل عن سعر عبوة الزيت بمختلف أحجامها وأنواعها وهو ما سوف نستعرض معكم فيما يلي.

سعر إزازة الزيت كام؟

يعتبر سعر الزيت في الوقت الحالي مستقر إلى حد ما بالأسواق اليوم السبت 7 فبراير 2024 بمختلف الأسواق وكذلك محلات السلاسل الغذائية الكبرى والمنافذ التجارية وذلك طبقًا لآخر الأسعار بالسوق، وقد جاءت الأسعار حسب حجم العبوة والنوع وجاء السعر كالتالي:

عبوة زيت خليط عباد الشمس حلوة بسعة 4.5 لتر بسعر 812 جنيه مصري.

زيت كريستال عبوة 800 جرام بسعر 125.95 جنيه.

زيت عباد الشمس كريستال بوزن 2.2 لتر بسعر 524 جنيه.

زيت عباد الشمس هلا بوزن 5 لتر سعر 871 جنيه.

عبوة زيت واحد ونصف لتر من هلا عباد الشمس بسعر 148.94 جنيه.

عبوة زيت كريستال 1 لتر بسعر 91.25 جنيه.

سعر الزيت والسكر بالبطاقات التموينية

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي عن توجيه وزاري تحت رقم 31 بتاريخ 7 ديسمبر 2023 بشأن زيادة المعروض السلعي من السكر الحر والزيت حتى يتم توفر الوزارة كافة احتياجات المواطنين من تلك السلع الأساسية، فمن المقرر أن يتم صرف 1 كيلو سكر حر على البطاقة التموينية التي بها ثلاث أفراد مستفيدين فأقل.

كما سوف يتم صرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المسجل بها أربع أفراد مستفيدين فأكثر وسعر كيلو السكر بالبطاقة التموينية هو 27 جنيه بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد لكل بطاقة تموينية، كما حددت وزارة التموين سعر عبوة الزيت لتكون بسعر 30 جنيه بوزن 800 ملي وسوف يتم صرف عبوة زيت واحده لكل فرد وبحد أقصى عدد أربع زجاجات من الزيت للبطاقة الواحدة.