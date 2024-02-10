صراع القط والفار..تردد توم وجيري نايلسات 2024 +طريقة تثبيت القناة على جهاز الاستقبال

تردد توم وجيري نايلسات 2024 التي نجحت في الحصول على شهرة كبيرة بالعالم العربي بسبب ما تقدمه من محتوى مناسب وآمن للأطفال لخضوع جميع برامجها للمراجعة الدقيقة من أجل التأكد من كونها آمنة، وقد زاد البحث عن التردد الخاص بها بكثرة مؤخرًا، ولذا سنعرفك اليوم على أحدث تردد لهذه القناة المتميزة وسنعرفك أيضًا على كيفية إدخاله بجهاز التلفاز من أجل تنزيل القناة عليه.

تردد توم وجيري نايلسات 2024

يمكنك الآن تنزيل قناة توم وجيري بجهازك باستخدام التردد الخاص بها والذي تتمثل بياناته على نايل سات فيما يلي:

التردد: ١٢١٤٩.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: ⅚.

طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكنك استخدام التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري وتنزيل القناة بجهازك ببعض الخطوات البسيطة المتمثلة فيما يلي:

انقر فوق الزر الخاص بالقائمة بجهاز الريموت.

قم بالنقر فوق الخيار الخاص بالبحث عن القنوات.

قم بتحديد الخيار الخاص بالبحث اليدوي.

قم بإدخال التردد الذي أوضحناه بالأعلى بالمكان الخاص به.

انقر فوق زر موافق.

انتظر إلى أن يتم إيجاد القناة.

انقر فوق موافق مرة ثانية من أجل حفظ القناة.

مميزات قناة توم وجيري

تقدم القناة عدة رسوم متحركة هادفة وممتعة للأطفال من كل الأعمار بالإضافة إلى مميزاتها المتمثلة فيما يلي: