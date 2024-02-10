لو معاك فلوس ومش عارف تشغلهم شوف أفضل شهادة استثمار في البنوك 2024 بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية”الاستثمار الأكثر أمانا”

أفضل شهادة استثمار في البنوك، يريد الكثير من المواطنين أن يعرفوا شهادات الاستثمار في البنوك المصرية حتى يستثمروا أموالهم فيها، حيث أن هذه الشهادات هي الطريق الأمثل لكي يستطيع الأشخاص حفظ أموالهم بدلاً من صرفها فيما لا يفيد، خاصةً وأن هناك عائد شهري وسنوي كذلك تمنح للأشخاص الذين يشترون هذه الشهادات، والمعروف أن عوائد هذه الشهادات قيمتها ليست ثابتة في كل البنوك، فإذا أردت أن تعرف أفضل شهادات الاستثمار، وأي البنوك تكون نسبة العائد على شهادة الادخار أعلى تابع معي.

أفضل شهادة استثمار في البنوك

إذا أردت أن تحفظ بعض من الأموال التي تتوفر لديك، وتريد حفظها دون صرفها في أشياء ليست مهمة فإن شهادة الاستثمار هي الحل الأمثل لفعل ذلك، ومن الأشياء التي تجذب العملاء لشراء شهادات الاستثمار أنه من الممكن أن تقوم بشراء شهادة استثمار باقل مبلغ مالي يصل إلى الحد الأدنى 500 جنيه أو حتى 1000 جنيه، كما أن هناك نوع آخر من الشهادات الاستثمارية التي يمكن أن تصل إلى عام كامل، بالإضافة إلى شهادة مدتها تصل إلي عشرة أعوام، فيمكن للعملاء اختيار الشهادة التي تتناسب مع وضعه المالي.

الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار الشهادة الاستثمارية

ولكي تحصل على أفضل شهادة استثمار في البنوك يجب أن تضع عددا من المعايير والاعتبارات في مقدمة مقارنتك، من هذه المعايير:

أولاً معرفة هل العائد السنوي سيتم إضافته إلى الحساب الخاص بالعميل أما أنه يضاف إلى أصل السعادة.

يجب أن يتم تحديد المدة التي يتم فيها أخذ العائد هل هو شهري، أم ربع سنوي، أن نصف سنوي، بالإضافة إلى مدة الاسترداد.

ما هي أنواع شهادات الاستثمار في البنوك؟

تتعدد شهادات الاستثمار المطروحة في البنوك كل واحدة لها نسبة ربح معينة، فإذا أردت أن تعرف أفضل أنواع الشهادات فهم كالتالي:

شهادة استثمار بعائد نصف سنوي:

وهي التالي يمكن أن تستمر ثلاثة أو خمسة أو سبع سنوات، ويتم صرف العائد الخاص بها كل ستة أشهر. ولكن لا يجوز استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور اشهر.

شهادة استثمار بعائد سنوي:

هي تكون ممتدة من ثلاث إلى عشر سنوات، يضاف عوائدها أما إلي الحساب الأصلي أو إلى شهادة الاستثمار، وهي من أفضل أنواع الشهادات.

شهادة استثمار بعائد سنوي:

تعتبر من أفضل الشهادات، والعائد الخاص بها يصرف كل شهر وقيمته عالية، والحد الأدنى من قيمة الشهادة 1200 جنيه.

شهادة استثمار بعائد متغير:

وهي التي تكون في مجال محدد مثل العقارات أو الذهب، أو التداول، وتحدد نسبة العائد على حسب أداء المجال المستثمر فيه.

شهادات استثمار بعملة أجنبية:

هي تتيح للعميل العملة التي يشتري بها الشهادة ممكن أن تكون دولار أو يورو، بالإضافة أنها تختلف من بنك لآخر، وتبدأ من 300 دولار في بعض البنوك.