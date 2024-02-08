تعرف على تشكيل الهلال والنصر المتوقع في المباراة القادمة الليلة على قمة موسم الرياض 2024

تشكيل الهلال والنصر المتوقع في المباراة القادمة يريد عشاق الكرة ومتابعي المباراة معرفته خصوصًا وأن المباراة ستكون المباراة الأخيرة بالبطولة الخاصة بكأس موسم الرياض، وسنوضح لك هنا التشكيل المتوقع لكل الفريقين في مواجهة بعضهما البعض والقنوات الناقلة لهذه المباراة والموعد الذي ستأتي به كذلك.

تشكيل الهلال والنصر المتوقع في المباراة القادمة

سنوضح في السطور التالية تشكيل الهلال والنصر المتوقع في المباراة القادمة وسنبدأ بالتشكيل المتوقع لنادي الهلال كما يلي:

حارس المرمى هو ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، لودي، حسان تمبكتي، علي البليهي.

خط الوسط: محمد كنو، سافيتش، روبن نيفيز.

خط الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، الكسندر ميتروفيتش.

بينما يأتي التشكيل المتوقع للنصر أمام الهلال كما يلي:

حارس المرمى هو دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، إيمريك لابورت، أليكس تيليس، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم، بروزوفيتش وأوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا وماني ورونالدو.

موعد مباراة الهلال والنصر

بالنسبة إلى الموعد الذي ستقام به مباراة الهلال والنصر فإنه سيكون يوم الخميس المقبل بتاريخ ٨ من فبراير الحالي، ويكون هذا في الساعة ٩ بالمساء حسب توقيت القاهرة، وسيكون في الساعة ٨ بالمساء حسب توقيت المملكة، وسيتم إقامة هذه المباراة فوق الملعب الخاص بالملكة أرينا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

بالنسبة إلى القنوات التي ستقوم بنقل المباراة فإن المباراة سيتم بثها على قناة bein sport المفتوحة بالإضافة إلى قناة SSC 5 بصورة مجانية كذلك، ويأتي التردد الخاص بهذه القناة كما يلي: