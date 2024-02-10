شوف|..خطوات التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة + شروط التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم

التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة من الأمور الهامة لخريجي كليات التربية، حيث توجه هذه المسابقة لهم بأمر من قبل الرئيس، ويتم التقديم بهذه المسابقة بشكل إلكتروني وحسب الشروط المحددة التي سنذكرها لك بهذا المقال والتي لابد من تحققها بك حتى يتم قبولك بهذه المسابقة التي يحلم بها الكثير من خريجي كلية التربية أو خريجي التربية النوعية، تابع القراءة لمعرفة كيفية التسجيل بالمسابقة بالإضافة إلى شروط ذلك.

التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

يتم التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة عن طريق البوابة الحكومية باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالبوابة الحكومية المصرية.

يتم النقر فوق الأيقونة الخاصة بالوظائف والتي ستجدها أعلى الصفحة.

اختر الوظيفة من بين الوظائف المتاحة.

اكتب اسم محافظتك ومحل إقامتك.

وانقر بالنهاية فوق تسجيل.

شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

أعلن عن وجود بعض الشروط اللازم تحققها بالمتقدمين من خريجي كلية التربية للمسابقة الخاصة ب 30 ألف معلم، وتأتي تلك الشروط كالتالي: