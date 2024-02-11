شوف|.. سعر الفائدة على الحسابات بعد الزيادة في البنك الأهلي 2024+سعر العائد على الحسابات

سعر الفائدة على الحسابات بعد الزيادة في البنك الأهلي، يتساءل عملاء البنك الأهلي عن سعر الفائدة على الحسابات الخاصة بهم بعدما تم اضافة زيادة في البنك الأهلي، حيث أن حسابات البنوك تتوفر بها عدة مزايا لا توجد في شهادات الاستثمار، والتي أهمها حرية الإيداع في أي وقت، كما يمكن السحل في أي وقت من رصيدك على عكس شهادات الاستثمار التي لا تسمح لك بسحب المبلغ الا بعد مرور وقت معين ستة أشهر على الأقل، لذلك يود الناس معرفة السعر النهائي للفائدة بعد الزيادة المعلنة من البنك، لمعرفة المزيد تابع معي.

سعر الفائدة على الحسابات بعد الزيادة في البنك الأهلي

بعدما تقرر هذا السؤال من قبل الكثير من عملاء البنك الأهلي عن سعر الفائدة المضافة للحسابات الخاصة بهم بعدما أعلن البنك المركزي رفع الفائدة 2%، والتي جاءت كالتالي:

أسعار العائد على الحساب:

عائد شهري يصل إلى 8.80%. أما العائد الربع سنوي يصل إلى 8.85%. لكن العائد النصف سنوي يصل إلى 8.90%. أما العائد السنوي يصل إلى 9.00%.

شرائح الرصيد:

من 3001 إلى 5000 نسبة العائد 5.20% سنوياً. أما النسبة تكون 6.20% في السنة إذا كان المبلغ 5001 إلى 100000. أما إذا كان المبلغ من 100.001 إلى 500.000 فإن النسبة السنوية تصل إلى 7%. وتكون 7.50% إذا كان المبلغ من 500.001 إلى 1.500.000.

ما هو سعر العائد على الحساب

يختلف العائد حسب مدة سحب الفوائد، وهي كالتالي: