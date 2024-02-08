الحقي خزني قبل رمضان.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2024/1/9 في جميع المحلات والاسواق

تعتبر الدواجن من أهم المواد الغذائية التي يهتم بها كافه الأشخاص، ويتم متابعة أسعار الدواجن اليوم الجمعة خاصة بعد ارتفاع الأسعار المبالغ فيها التي شهدتها شعبة اللحوم، وانا من الأشخاص على أن شعبة الدواجن ستلاقي ارتفاع كبير في الأسواق في الفترة الحالية، ومن الضروري أيضاً التعرف على الأسباب الأساسية وراء هذا الارتفاع الباهظ من السعر، ويجب التعرف على السعر الصحيح، سنتعرف على التفاصيل كاملة في السطور التالية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2024/1/9

تعتبر الدواجن من أكثر المواد الغذائية تأثرا بارتفاع الأسعار، ويجب متابعة أسعار الدواجن اليوم، وذلك بسبب طعام الدواجن التي يتم استيرادها من الخارج، لذا يصبح سعر الدواجن باهظ الثمن، ويتم التساؤل على الأسعار الحقيقية، وهي كالتالي:

الفراخ البيضاء يتراوح سعرها بين 87 الى 88 جنيه مصري، بينما لحم الساسو يبلغ سعره حوالي 107 إلي 108 جنية مصري، بينما سعر الكتاكيت يتراوح سعرها بين 30 إلى 36 جنية مصري، وسعر الكتاكيت البيضاء من 30 إلي 30.50 جنيه مصري، وقد بلغ سعر كتكوت ساسو بين 12 إلى 13 جنية مصري، سعر كرتونة البيض الأبيض حوالي 147 جنيه مصري، وسعر البيض الأحمر يتراوح من 148 إلى 149 جنية مصري، بينما سعر البيض البلدي يتراوح بين 145 إلى 150 جنيه مصري.

أسعار البط في السوق اليوم

بعد أن تم التعرف على السعر الأساسي للدواجن بكافة أنواعها وأيضاً أسعار الكتاكيت، من الضروري التعرف على أسعار البط، والتي يتراوح سعرها كالاتي:

ويبلغ سعر البط المسكوفي من 30 إلي 31 يوم كتاكيت يوم واحد، بينما سعر البط الفرنساوي يتراوح من 15.5 إلى 16.5 جنيه مصري، وسعر كتكوت البلدي يتراوح سعره بين 6 إلى 7 جنية مصري، سعر كتكوت الهجين من 8 إلى 9 جنيه مصري، سعر كتكوت جيل الثاني يتراوح سعره بين 10 إلى 11 جنيه مصري، وسعر كتكوت روزي بيور حوالي من 11 إلى 12 جنيه مصري، وتعتبر هذه الأسعار هي التسعيرة الصحيحة شعبة الدواجن على حسب تسعير الحكومة وهيئة المواد الغذائية.