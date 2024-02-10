تعرف على خطوات استعلام كارت الخدمات المتكاملة 2024||شروط استخراج بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة

استعلام كارت الخدمات المتكاملة، يريد الكثير من المواطنين معرفة كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، حيث يمكن أن تستعلم عنه بالرقم القومي الخاص بك، وكارت الخدمات المتكاملة هو عبارة عن كارت يقدم عدة خدمات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، وخدمات تعليمية، بالإضافة إلى خدمات مالية، وتقدم كل هذه الخدمات للفئات محدودة الدخل أو المعدمة تماماً وليس لديها أي مصدر للدخل، كما تقدم أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي مساندة من وزارة التضامن الاجتماعي لهذه الفئات الفقيرة، لمعرفة كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة تابع معي.

استعلام كارت الخدمات المتكاملة

لكي يستعلم أي مواطن عن كارت الخدمات المتكاملة يمكنك فعل ذلك بالرقم القومي الخاص بك، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، فقط يجب أن تتبع عدة خطوات تتمثل في هذه النقاط:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي .

ثانيًا قم بالضغط على زر رابط الخدمات الخاصة بأصحاب الاحتياجات الخاصة.

ثالثًا قم بالضغط على زر الإستعلام عن الطلبات.

بعد ذلك قد بكتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقم.

بعد ذلك قم بالضغط على زر البحث.

بعد اتباع جميع الخطوات السابقة سيتم ظهور نتيجة الاستعلام الذي تريده.

ما هي شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يريدون الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وهي تتلخص في هذه النقاط: