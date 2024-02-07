ظهرت حالًا “متبخلش على نفسك وشوف نتجتك بسرعة” .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 تعلن جريدة اليوم السابع اليوم عن نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، بتفاصيل شاملة تتضمن أسماء الناجحين وأرقام جلوسهم، تمت المصادقة على النتائج بنسبة نجاح بلغت 88.73%، وتم إعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية وشملت النتائج طلاب المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات، بالإضافة إلى الطلاب الذين يدرسون في المنازل، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الحاضرين 80,971 طالباً.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمصادقة على نتائج عدة امتحانات، حيث تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم لدور يناير 2024 بنسبة نجاح وصلت إلى 73.81%، وبلغ إجمالي الطلاب الحاضرين في هذا الامتحان 42 طالبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادقة المحافظ على نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح تبلغ 80.07%. شارك في الامتحان 3853 طالبًا، وحضره 3563 طالبًا.

أيضًا تم اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين لدور يناير 2024 بنسبة نجاح 72.73%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين والحاضرين 11 طالبًا.

وفي سياق متصل أُعلنت نتائج إتمام الدراسة في مرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية، حيث حقق الطلاب نسبة نجاح متميزة بلغت 96.8%، وكان عدد المتقدمين لهذه المرحلة 125 طالبًا.

أوضح محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن إجمالي عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 وصل إلى 82,477 طالبًا وطالبة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أن المديرية قد أكملت استعداداتها بالكامل استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا على انتهاء تجهيز المدارس في مختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتوفير البيئة المناسبة لهم، بهدف ضمان انتظام اليوم الدراسي.