LINK HERE “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 وأسيوط والمنيا” .. مبروك يا عمدة ابنك نجح

إليك طريقة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 حبث تزايدت معدلات البحث عن نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج للترم الأول لعام 2024، وذلك بعد ساعات قليلة من إعتمادها رسميًا من قبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بنسبة نجاح بلغت 86% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024

يمكن للطلاب الآن الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج لعام 2024 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على زر استعراض النتيجة لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بسوهاج.

التأكد من صحة البيانات مثل الاسم والمدرسة عند ظهور النتيجة.

توزيع الدرجات

يتم توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 في محافظة سوهاج على مجموع المواد الدراسية بإجمالي 140 درجة، وفقًا للتوزيع التالي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

العلوم: 20 درجة.

حساب النسبة المئوية

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2024 يمكن حساب النسبة المئوية بناء على إجمالي النقاط، ويتم ذلك بواسطة العملية الحسابية: (مجموع النقاط ÷ المجموع الكلي × 100 = نسبة النجاح للصف الثالث الإعدادي لعام 2024).

توجيهات المحافظ

وتجدر الإشارة إلى أن محافظ سوهاج شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين المنظومة التعليمية، وشجع الطلاب على التفوق وتحقيق النجاح، معبر عن شكره لجميع العاملين في مجال التربية والتعليم على جهودهم، وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 83,717 طالب وطالبة، حيث حضر 83,330 منهم، وبلغ عدد الناجحين الذين حصلوا على نسبة نجاح تتجاوز 50% 71,343 طالب وطالبة بنسبة نجاح 86%، وأكد أن النسبة النهائية للنجاح تختلف حسب قطاعات المحافظة، حيث بلغت 73% في قطاع الشمال و87% في قطاع الوسط و91% في قطاع الجنوب، مما يجعل النسبة العامة تصل إلى 83%.