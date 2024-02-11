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الأخضر زي ماهو|..سعر الدولار النهاردة كام الأحد 11 فبراير 2024 في البنوك المصرية
سعر الدولار النهاردة كام من العناوين التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الماضية لوجود اخبار عن نزول سعر الدولار، وبالفعل نجد أن الدولار قد انخفض بصورة ملحوظة وغير متوقعة على الإطلاق بعدما زاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وتسبب في غضب المواطنين لما يترتب على ارتفاع سعره من ارتفاع في أسعار السلع داخل السوق.
سعر الدولار النهاردة كام
ردًا على سؤال سعر الدولار النهاردة كام سنعرض لك هنا سعره داخل البنوك كما يلي:
- يتوفر الدولار داخل البنك الاهلي بسعر ٣٠.٧٥ جنيه بالنسبة للشراء، ويتوفر بسعر ٣٠.٨٥ جنيه بالنسبة للبيع.
- يتوفر الدولار داخل بنك المشرق بسعر ٣٠.٧٥ جنيه بالنسبة للشراء، ويتوفر بسعر ٣٠.٨٥ جنيه بالنسبة للبيع.
- يتوفر الدولار داخل بنك الإسكندرية بسعر ٣٠.٧٥ جنيه، ويتوفر بسعر ٣٠.٨٥ جنيه بالنسبة للبيع.
- يتوفر الدولار داخل بنك أبوظبي بسعر ٣٠.٩٠ جنيه بالنسبة للشراء، ويتوفر بسعر ٣٠.٩٥ جنيه بالنسبة للبيع.
- يتوفر الدولار داخل بنك مصر إيران للتنمية بسعر ٣٠.٨٥ جنيه بالنسبة للشراء، ويتوفر بسعر ٣٠.٩٥ جنيه بالنسبة للبيع.
- يتوفر الدولار داخل بنك مصر بسعر ٣٠.٧٥ جنيه بالنسبة للشراء، ويتوفر بسعر ٣٠.٨٥ جنيه بالنسبة للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
نعرض لك هنا أسعار الدولار داخل السوق السوداء والتي تأتي على النحو التالي:
- وصل سعر الدولار إلى حوالي ٥٧.٣ جنيه.
- وصل سعر ال ٥ دولار إلى حوالي ٢٨٦.٤ جنيه.
- وصل سعر ال ١٠ دولار إلى حوالي ٥٧٢.٩ جنيه.
- وصل سعر ال ٢٥ دولار إلى ١٤٣٢.٢ جنيه.
- وصل سعر ال ٥٠ دولار إلى حوالي ٢٨٦٤.٥ جنيه.
- وصل سعر ال ١٠٠ دولار إلى حوالي ٥٧٢٩ جنيه.
- وصل سعر ال ٥٠٠ دولار إلى حوالي ٢٨٦٤٥ جنيه.