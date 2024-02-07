ظهرت وبأعلى الدرجات “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024” .. مبروك النجاح

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 اليوم، وذلك بنسبة نجاح تبلغ 80.33%، كما تم اعتماد نتائج الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.45%، ونتائج الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، بينما تم اعتماد نتائج الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة نجاح 90.9%.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزي رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين مسؤول قواعد البيانات المركزية، وعبدالعزيز أبو موته مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

توضيح اللواء جمال نور الدين

أوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 61,124 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60,976 طالبًا وطالبة، وتغيب منهم 148 طالب وطالبة.

الخطوات للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

يعتبر هذا الإعلان الرسمي للنتائج فرصة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على تحصيل الطلاب في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024. تابع معنا الخطوات التفصيلية للاطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر.

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

اختيار خدمة “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

تحديد المرحلة الدراسية والعام الدراسي 2023/2024.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس بدقة.

الضغط على “عرض النتيجة”.

ستظهر المواد ودرجاتها، وسيتم عرض المجموع النهائي للطالب.

كما أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة البحيرة بنسبة نجاح 80.3%.