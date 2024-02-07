في جميع مدن الصعيد “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2024 وأسيوط” .. مبروك النجاح

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2024 أصبحت متاحة الآن، حيث يتطلع العديد من الطلاب وأولياء الأمور في المحافظة إلى نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان أنه سيتم نشر النتيجة في الساعات القادمة، ولهذا السبب بدأ الطلاب في البحث عن الرابط الخاص بالنتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2024

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن النتيجة ستعتمد خلال الساعات القادمة من قبل السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وأشارت المصادر إلى أن نسبة النجاح وصلت إلى 79%، مما يعد زيادة بنسبة 5% عن العام الماضي.

تفاصيل النجاح

بالنسبة لتفاصيل النجاح، أظهرت المصادر أن عدد الطلاب الذين حصلوا على 50% فأكثر بلغ حوالي 20,890 طالبًا وطالبة، وكانت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية 79.11%، بينما وصلت نسبة النجاح للإعدادية المهنية إلى 82.5%، وكانت نسبة النجاح للمكفوفين 100%.

الدرجات النهائية

تشير المصادر أيضًا إلى أن هناك عدد كبير من الطلاب حصلوا على درجات نهائية في جميع المواد الدراسية، حيث يبلغ مجموع الفصل الدراسي الأول 140 درجة، وسيكون معيار النجاح هو الحصول على 70 درجة على الأقل.

خطوات الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية

للاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسوان 2024، يمكن للطلاب اتباع خطوات بسيطة عبر موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم لمحافظة أسوان، يتضمن الاستعلام عن النتيجة إدخال الاسم ورقم الجلوس، ومن ثم الانتظار لظهور النتيجة بشكل تفصيلي.