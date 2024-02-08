بشرى سارة للجميع “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية 2024+ محافظة اسيوط + سوهاج

قامت المدارس في محافظة الإسماعيلية بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية 2024 حيث قام اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالاعتماد على النتيجة بنسبة نجاح بلغت 78.85٪.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية 2024

وتشير الأنباء إلى أنه تم تحديد نسب النجاح بحسب نوعية المدارس، حيث بلغت نسبة النجاح في المدارس العامة والحكومية العربية 76.16٪، بينما بلغت في المدارس الرسمية والخاصة للغات 98.88٪، وعلى مستوى الإدارات التعليمية، سجلت إدارة شمال الإسماعيلية أعلى نسبة نجاح بنسبة 86.63٪.

التظلم على النتيجة

سيتاح التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبار من يوم الإثنين المقبل، 5 فبراير 2024، وستستمر هذه الفترة لمدة خمسة عشر يوم، ويمكن تقديم التظلمات في مقر مديرية التربية والتعليم.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، يمكن للطلاب اتباع خطوات بسيطة عبر بوابة التعليم الأساسي بالإسماعيلية، حيث يقوم الطالب بإدخال بياناته الشخصية، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول والعام الدراسي الحالي 2023-2024، وبعد ذلك، يتم عرض النتيجة بتفصيلها حسب المواد.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم قد وفرت رابط مباشر للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

توزيع الدرجات

بعد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعلية 2024 عليك التعرف على توزيع الدرجات، حيث يتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المختلفة على النحو التالي: