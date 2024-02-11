بعد رفع سعر الفايدة..ما حقيقة رفع فائدة شهادة 27% البنك الأهلي المصري+شهادات ارتفعت فائدتها

حقيقة رفع فائدة شهادة 27% البنك الأهلي، بعدما كثر الكلام حول رفع فائدة شهادة البنك الأهلي بنسبة 27٪، فإن كثيراً من عملاء البنك الأهلي يريدون معرفة حقيقة هذا الأمر، والذي تم تأكيده بعد الاجتماعات المتوالية للبنك المركزي المصري الذي كان آخرهم يوم الخميس الأخير من شهر يناير الماضي، وتم في هذا الاجتماع رفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار الفئة أ، والفئة ب والتي تكون متغيرة الفائدة تزيد بنسبة 0.5٪، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابع معي باقي المقال.

حقيقة رفع فائدة شهادة 27% البنك الأهلي

بعد الكثير من الأقاويل المختلفة عن رفع فائدة شهادة البنك الاهلي بهذه النسبة، فإنه تم الإعلان عن أنه سيتم الانتهاء بالعمل بشهادة 27٪ في خلال هذا الشهر، وهذه أول القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الذي حدث من عدة أيام، وبدأ البنك في شرائها من يوم الاثنين الماضي حيث نجح البنك الأهلي وبنك مصر في تحصيل 565 مليار جنيه من خلال هذه الشهادة وشهادة 23.5٪ ، كما تم تحريك سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية والتي يكون العائد الخاص بها ثابت شهادة 27٪، وشهادة 19٪ ذات الثلاث سنوات.

هل تم رفع شهادات البنك الاهلي المصري؟

بالفعل تم رفع الفائدة التي يتم تحصيلها من شهادة البنك الأهلي بواقع 0.5٪، وهذا ينطبق على جميع الشهادات بقرار من البنك المركزي بعدما تم تحريك سعر الفائدة في مطلع فبراير الجاري، وتأتي أسعار الفائدة على الشهادات كالتالي: