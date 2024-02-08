نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربيه 2024 “نسبة النجاح عالية جدًا” .. أعرف بسرعة نتيجتك

ترقب الجميع نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربيه 2024، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، من خلال المديرية الخاصة، عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربيه 2024

كشفت بعض المحافظات بالفعل عن النتائج النهائية للصف الثالث الإعدادي لهذا العام، فيما أكد البعض الآخر استمرار عمليات التصحيح والرصد حتى منتصف هذا الأسبوع، ومن بين المحافظات التي أعلنت عن نتائج الشهادة الإعدادية فيها محافظة القليوبية، ويمكن الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2024 في محافظة القليوبية من خلال الرابط الرسمي للمحافظة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، يمكن للطلاب اتباع خطوات بسيطة عبر بوابة التعليم الأساسي.

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم.

اختيار اسم المحافظة.

إدخال رقم جلوس الطالب في خانة البحث.

درجات الشهادة الإعدادية

تأتي درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول عام 2024 كما يلي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

التظلم في المواد

بعد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الغربيه 2024 تعرف على خطوات التظلم، بعد الحصول على النتيجة، يمكن للطلاب تقديم تظلم في المواد التي يرغبون في إعادة تصحيح امتحاناتها، يتم تحديد الرسوم الخاصة بكل مادة بمبلغ 35 جنيهًا مصري، يقوم ولي الأمر بتحديد موعد للاطلاع على ورقة إجابة المادة المتظلم من نتيجتها، ويقدم ملاحظاته للإدارة المختصة التي ستقوم بالرد على طلب التظلم.