رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024 “هنــــا” .. بشرى سارة النجاح عالي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024ارتفعت معدلات الاستعلام عبر محرك البحث “جوجل” خلال عام 2024، حيث يسعون لمعرفة نتائج امتحاناتهم وتحديد مساراتهم التعليمية المستقبلية، سواء كان ذلك الالتحاق بالثانوية العامة أو الحصول على الدبلومات المهنية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2024

يأتي ذلك في سياق بدء عملية رصد الدرجات بعد انتهاء عملية تصحيح جميع أوراق الأسئلة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة كفر الشيخ بعد اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث بلغت نسبة النجاح 80.33%، واعتمدت أيضا نتائج الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.45%، ونتائج الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتائج الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة نجاح 90.9%

وأوضح اللواء جمال نور الدين أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بلغ 61 ألفاو 124 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد الحاضرين 60 ألفا و976 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 80.33%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس

طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ وأولياء الأمور يمكنهم الآن الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية: