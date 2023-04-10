اعرف موعد صرف زيادة التموين في مصر 2023

زادت عمليات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تاريخ صرف الحصة المتزايدة في مصر 2023 والفئات المؤهلة.

موعد صرف زيادة التموين 2023

مع إنفاق الإمدادات المتزايدة في مصر خلال شهر رمضان المبارك وبحلول عام 2023 ، فهذا أمر متوقع ، وشهدت البلاد زيادة كبيرة في كميات المواد الغذائية والإمدادات الغذائية. تعمل على دعم الأسر من خلال زيادة الإمدادات ، من أجل توفير الحماية الاجتماعية ، وقد تم صرف هذه الزيادة في سبتمبر 2022 ، وستستمر لمدة 10 أشهر حتى إطلاقها في مايو 2023.

سيتم زيادة الحصص الغذائية في رمضان 2023 أبريل المقبل ، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً.

الفئات المستحقة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن المستفيدين من زيادة الإمدادات ، حيث تضمنت هذه الفئات أربع فئات مؤهلة وهي

ستحصل جميع الأسر التي يقل تقاعدها عن 2500 جنيه مصري على زيادة خاصة في شهر رمضان لعام 2023.

يسمح لجميع العائلات التي يصل دخلها الشهري إلى 2700 جنيه إسترليني ، بالحصول على زيادة استثنائية في الحصص التموينية في شهر رمضان 2023.

سيحصل جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي والكرامة والأرامل والمطلقات على فئة خاصة تشملهم جميعًا ، مع زيادة استثنائية في رمضان 2023.

ستستهدف الزيادة الكبيرة في شهر رمضان لعام 2023 جميع حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة.

زيادة التموين في رمضان 2023

صدر المرسوم الرئاسي عن حكومة جمهورية مصر العربية ، ويحدد زيادة استثنائية في توفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا في مصر ، وتم الاتفاق على صرف هذه الزيادة خلال شهر رمضان 2023 ، بناءً على معايير معينة.

إن مبلغ الزيادة الاستثنائية في تكلفة الطعام خلال شهر رمضان لعام 2023 سيكون 100 جنية للأسرة.

سيتم صرف مبلغ إضافي وغير متوقع خلال شهر رمضان 2023 حيث سيصل إلى 200 جنيه لكل بطاقة تموينية تسجل فيها عائلتان أو ثلاث.

سيتم إنفاق مبلغ إضافي 300 جنيه على الحصص الغذائية خلال شهر رمضان 2023 ويضاف إلى البطاقة التموينية لأكثر من ثلاث عائلات.

خطوات اضافة المواليد على البطاقة التموينية 2023

يجب أن يقوم الشخص بتسجيل الدخول موقع مصر الرقمية.

يجب على الراغبين في تعديل بيانات الميلاد إنشاء حساب خاص وتسجيل الدخول من خلاله.

يجب عليك كتابة الرقم الوطني.

تحتاج إلى كتابة الاسم الأول للأم في البداية ، ثم النقر فوق خدمات تقديم الطعام.

يجب الضغط على أفراد الأسرة الذين ليس لديهم التزامات نفقة.

ثم اكتب اسم الابن أو الابنة التي تريد إضافتها في شكل رباعي ورقمهم الوطني أيضًا.

شمول أفراد الأسرة دون التعرض لضغوط لاستيعاب الأبناء وكذلك إضافتهم.